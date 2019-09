Unione Industriale: 'Passaggio alle auto elettriche? Solo l'UE può promuoverlo'

Durante un incontro nell'Area Tre di Mirafiori il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il Presidente di Unione Industriale Torino hanno discusso di come rilanciare l'automotive in Italia. Il cuore del discorso, ovviamente, verteva sulle auto elettriche e sulla strategia migliore per impedire che l'Italia diventi marginale.

L'Italia deve dire la sua, e partecipare alla svolta elettrica alla pari degli altri grandi europei. "Bisogna rilanciare l'automotive —sostiene Vincenzo Boccia—, governare la transizione verso la dimensione elettrica, rinnovare il parco auto e costruire un percorso virtuoso in cui l'Italia deve essere un player al pari di Francia e Germania nella transizione del mondo dell'auto in termini complessivi e riguarda questo la filiera dell'auto e in particolare Germania e Italia".

L'industria automobilistica continua a chiedere un tavolo urgente per discutere con il Governo: "Abbiamo proposto al ministro Patuanelli un tavolo dell'auto. Noi siamo pronti, abbiamo dato disponibilità a farlo a Torino se vuole ma chiaramente non è problema: Torino, Roma o qualsiasi posto. "

All'incontro ha partecipato anche Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino. Per Gallina la rivoluzione elettrica avverrà solo con il supporto delle politiche europee. "

"Fca è una delle più grandi aziende del Paese. Abbiamo un ottimo rapporto con loro e auguriamo sempre grande successo a questa azienda che è sempre nel cuore di tutti noi". "Creare l'infrastruttura adatta a sostenere la diffusione dell'auto elettrica è una missione specifica della politica comunitaria".

E ancora: "soltanto l'Unione Europea può dirigere e sostenere una svolta tecnologica ed energetica di questa portata."

E proprio Maserati ha presentato in questi giorni il suo piano per l'elettrificazione del suo parco macchine.