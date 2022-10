L'Unione Europea ha ufficializzato lo stop alla vendita di tutti i motori termici dal 2035

I tre organi chiave dell’Unione Europea hanno messo nero su bianco lo stop alla vendita di tutti i motori termici a partire dal 2035, obbligando i costruttori a produrre soltanto auto ad emissioni zero, come già pianificato nel piano “Fit for 55”, in cui l’Europa si impegna a ridurre l’impronta di CO2 del 55% prodotta dalle auto rispetto al 2021.

Non ci sono dunque particolari novità rispetto a quanto annunciato durante l’estate, anche se va precisato che è stata scartata qualsiasi apertura verso i carburanti ecologici. Dunque dal 2035 dovremo dire addio a tutte le auto a benzina, diesel, ibride e plug-in hybrid, ad eccezione dei produttori di nicchia come Ferrari, Lamborghini e simili, che avranno un anno in più per allinearsi alle nuove leggi.

Dal 2035 i costruttori potranno vendere soltanto veicoli elettrici alimentati a batteria o a idrogeno. Frans Timmermans, EU’s Commisione for Climate Action Policy, ha affermato: “Le case automobilistiche europee stanno già dimostrando di essere pronte a farsi avanti, con l'arrivo sul mercato di auto elettriche in aumento e sempre più convenienti. La velocità con cui questo cambiamento è avvenuto negli ultimi anni è notevole”.

In ogni caso non mancano le critiche riguardo all’argomento, a partire dal timore che questa soluzione non porterà un reale abbassamento dell’impronta, dato che la maggior parte delle persone continuerà ad utilizzare le proprie vetture a motore termico perché non saranno in grado di acquistare un’auto EV in sostituzione al proprio veicolo. Altri invece criticano la scelta di demonizzare le emissioni di CO2 delle auto a motore termico, senza tenere conto di quanto inciderà a livello ambientale la produzione delle auto EV: ricordiamo che uno studio svolto da Volvo ha confermato che produrre un’elettrica genera il 70% di emissioni in più rispetto allo stesso modello termico.