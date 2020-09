L'Unione Europea fa sul serio: le norme per il 2030 sono ancora più stringenti

Un documento trapelato ha rivelato una proposta dell'Unione Europea atta ad abbassare ulteriormente le emissioni di C02 medie che i produttori di auto dovranno rispettare entro il 2030. L'industria automobilistica tedesca pare essersi dichiarata immediatamente contraria.

A riferire la fuga di notizie è l'affidabile agenzia di stampa Reuters, che dettaglia bene il testo del documento. Il tentativo dell'UE concerne l'abbassamento delle emissioni del parco veicoli entro il 2030 a un livello del 50 percento inferiore a quello del 2021. Fino a questo momento il piano per i Paesi dell'Unione prevedeva un decremento del 37,5 percento per lo stesso arco temporale.

Il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha successivamente riportato l'ostilità dell'agenzia VDA, la quale rappresenta l'industria automobilistica della Germania, verso la nuova manovra. Il settore non si aspettava una mossa simile, ed è pertanto pronto a rispettare le normative vigenti, che prevedono un taglio delle emissioni del 40 percento entro il 2030 rispetto alle emissioni dell'anno 1990.

Al momento ci teniamo a precisare che si tratta soltanto di voci di corridoio e che, i rappresentati dell'Unione Europea interpellati nel merito, non hanno ancora commentato l'eventuale documento. Secondo Reuters la Commissione Europea renderà pubbliche le nuove norme proprio durante la settimana in corso, mentre il relativo voto presso il Parlamento Europeo dovrebbe svolgersi a ottobre.

Restando in tema di lotta al cambiamento climatico vogliamo dirottarvi per un po' dal mondo automobilistico per rimandarvi ad una recente pubblicazione a opera di Nature Sustainability, la quale indica il veganesimo parziale o integrale come soluzione possibile all'inquinamento atmosferico e non. Tornando sui binari soliti, ci è parsa interessante la discussione creatasi intorno alla sostenibilità dei tir completamente elettrici come il Tesla Semi: su questo argomento Bill Gates ed Elon Musk sono in disaccordo, per fare un eufemismo.