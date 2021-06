Unieuro vi regala una bici WOOW fino al 24 giugno: ecco come

È sempre bello ricevere regali e Unieuro ha appena lanciato una promo niente male: acquistando uno dei prodotti validi per l’offerta, si riceve gratuitamente una WOOW Bike, oppure un monopattino elettrico con il contributo aggiuntivo di 59 euro.

Da oggi 14 giugno abbiamo tempo fino al prossimo 24 giugno e possiamo scoprire i prodotti validi per la promo andando a questa pagina dedicata. Giusto per farvi qualche esempio, basta acquistare uno smartphone Xiaomi Mi 11 Lite da 349,90 euro, oppure un computer portatile Lenovo IdeaPad 3 a 599,90 euro. E ancora i telefoni della gamma OPPO Find X3, Samsung Galaxy S21 e i nuovi iPhone 12 Pro Max. Volendo si può fare anche l’accoppiata “perfetta”: acquistando uno scooter Ninebot E45E di Segway a 599,90 euro si ottiene la bici in regalo.

Ma di che bici parliamo esattamente? La WOOW Bike è una bicicletta pieghevole del valore di 299,90 euro con ruote fat da 20”x4.0”, cambio a 6 rapporti e freni a disco, disponibile sia in colorazione nera che gialla. Aggiungendo 59 euro invece si può avere il WOOW Monopattino del valore di 359,90 euro, con manubrio pieghevole, 25 km di autonomia, velocità massima di 25 km/h, motore da 350 W, batteria agli ioni di lition da 37 V/7,5 A che si carica in circa 6 ore, freno a disco posteriore e portata massima di 120 kg.