L'unico esemplare di TVR Cerbera Speed 12 va all'asta: un'auto da corsa per la strada

Nell’elenco delle cinque auto che avrebbero meritato più successo c’è anche lei, la TVR Cerbera Speed 12, un modello estremo, esagerato, al punto da essere considerato troppo pericoloso e quindi abbandonato ancor prima di entrare in produzione. La casa britannica ha costruito comunque un esemplare della Speed “Twelve” e presto andrà all’asta.

La casa d’aste Silverstone Auctions metterà in vendita al miglior offerente l’unico esemplare esistente della TVR Cerbera Speed 12 il prossimo 20 maggio 2023, una vettura che sembra rubata alle competizioni, ma che invece è stradale a tutti gli effetti.

Nata partendo dalla Cerbera del 1990, la Speed 12 è stata costruita volutamente per esagerare, a partire dal motore che si nascondeva sotto al cofano, nella fattispecie un V12 da 7.7 litri che erogava 830 CV, una potenza elevatissima per quei tempi ma ancor più impressionante pensando al peso piuma dell’auto, con l’ago della bilancia che si fermava in prossimità, ma al di sotto, della tonnellata.

L’abitacolo era spartano come una vera auto da corsa, con tanto di doppi sedili a guscio in fibra di carbonio, separati da un immenso tunnel centrale su cui svettava la leva del cambio manuale vicina alla corona del volante, e la ciliegina sulla torta era il roll-bar tubolare a protezione del pilota.

Purtroppo la storia della casa inglese è fatta di pochi alti e tanti bassi, ma nel 2017 ha dato vita alla nuova Griffith, unico modello attualmente in gamma, ma TVR ha confermato che nel 2024 arriverà una Griffith elettrica.