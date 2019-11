L'unico esemplare di Pagani Zonda Riviera è stato venduto per 5 milioni di euro

Alla Silverstone Auction, evento che si tiene a Riyadh in Arabia Saudita, è stata appena venduto l'unico esemplare mai prodotto di Pagani Zonda Riviera 2017. E' costato 5,5 milioni di dollari.

Inizialmente prese vita col nome di Zonda F, e fu restituita alla fabbrica della compagnia italiana per essere l'ultima di 760 unità prodotte in serie. Allo stabilimento le furono apportare numerose modifiche, tra le quali nuovi pannelli in fibra di carbonio, una differente presa d'aria sul tetto, un grosso alettone montato al posteriore, alette in carbonio e alcuni tocchi di vernice blu.

Sotto il cofano trova posto un motore V12 aspirato da 7,3 litri leggermente potenziato. E' infatti in grado di produrre ben 750 cavalli di potenza grazie anche agli scarichi completamente rivisti, che tra le altre cose emettono una pazzesca melodia. Al momento la vettura ha percorso meno di 900 chilometri in totale, ed è in condizioni eccellenti.

In Arabia Saudita sono finiti all'asta anche altri veicoli. Il primo è molto particolare: una Batmobile dal look secolare e dalle caratteristiche molto peculiari. Il secondo invece è rappresentato dalla rarissima Ferrari FXX-K, un mostro da 1.036 cavalli di potenza e dal costo esagerato, mentre l'ultimo sprizza "tamarragine" da tutti i pori con il suo doppio V12 che spunta fuori dalla carrozzeria e 4.000 cavalli fuori controllo.



Adesso però non lasciatevi sfuggire la fantastica galleria di immagini in calce, che ritraggono da ogni angolazione la Pagani Zonda Riviera.