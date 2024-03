Ecco le uniche 4 auto con uno sconto superiore al 30% a marzo 2024: dalla MG4 alla Corsa

Fra le varie auto in promozione per il mese di marzo 2024 ve ne sono 4 che meritano una menzione particolare. Si tratta precisamente delle uniche quattro vetture al momento scontate con un taglio pari o superiore al 30%, di conseguenza andrete a pagare la vostra vettura quasi un terzo in meno rispetto al prezzo canonico.

Partiamo da quanto succede in casa Opel con la Grandland Hybrid. Solitamente è in vendita a 33.500 euro ma per il mese di marzo 2024 è in sconto del 30 per cento, quindi acquistabile a 23.500 euro. Il riferimento è al modello Grandland Edition 1.2 130cv MT6 in offerta aderendo al finanziamento Scelta Opel che prevede ad esempio un anticipo da 4.129 euro, 35 rate da 149 euro al mese e una rata finale da 19.689 euro.

Altro sconto molto interessante in casa Opel, precisamente sulla Corsa, disponibile nel modello hybrid 48V da inizio mese, e in vendita attualmente a soli 13.150 euro anziché i canonici 19.450 euro, quindi ben 6.300 euro in meno. Il modello in offerta è il 1.2 da 75 cavalli MT5, acquistabile solo con finanziamento Scelta Opel. grazie ad un anticipo di 1.899 euro, 35 rate mensili da 109 euro e infine una rata da 11.350 euro. Nel bonus è presente lo sconto della casa automobilistica tedesca e gli incentivi statali previa rottamazione.

Un'altra ottima offerta superiore al 30% ce la regala sempre Opel con la Crossland 1.2 110 cavalli in vendita a 16.750 euro. Si tratta di uno sconto esatto di ben 9.000 euro, anche in questo caso fruibile solo con il finanziamento Scelta Opel. La promo prevede un anticipo di 5.896 euro, 35 rate mensili da 99 euro e infine una rata da 11.233 euro.

Chiudiamo con l'auto che al momento risulta essere la più scontata d'Italia, leggasi la MG4, una delle 5 auto elettriche in promo a meno di 20mila euro a marzo 2024. La vettura elettrica del marchio inglese di proprietà cinese è acquistabile con il 36% di sconto a 19.790 euro invece che 30.790 euro, quindi con uno sconto di ben 11mila euro. Si tratta di una promo che prevede 35 rate mensili da 129 euro ciascuna, una rata finale da 17.242 euro e un anticipo da 3.460 euro. Negli 11mila euro è previsto l'incentivo governativo e la rottamazione di un veicolo.

