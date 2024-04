L'unica McLaren Senna GTR-LM 25 sulla terra all'asta: auto da gara omologata per la strada

L'abilità di trasformare automobili già straordinarie in creazioni ancor più eccezionali è una caratteristica distintiva di un'azienda di nome "Lanzante": il prossimo mese, una McLaren Senna GTR, da loro modificata, sarà messa all'asta con stime che oscillano tra 1,4 milioni e 1,6 milioni di euro.

Dopo avervi mostrato un altra versione unica al mondo della McLaren Senna, la Senna XP, questa versione GTR, conosciuta anche come LM 25, fu presentata per la prima volta nel 2020 per celebrare il 25º anniversario della leggendaria vittoria della F1 GTR alla 24 Ore di Le Mans. Solo sette esemplari di questa vettura sono stati prodotti, a rappresentare le sette F1 che hanno corso a Le Mans nel 1995, spaziando tra le serie Sports, Super e Ultimate della McLaren.

Questa particolare Senna GTR è dipinta con lo stesso grigio chiaro della celebre Tokyo Ueno Clinic F1 GTR e presenta cerchi in alluminio forgiato leggero e fibre di carbonio, con il logo della Tokyo Ueno Clinic sulle portiere e il numero di gara "59" inciso sul vetro inferiore della stessa.

All'interno della McLaren, sono state apportate numerose modifiche speciali. Si trovano sedili da corsa in fibra di carbonio simili a quelli della F1 GTR, cinture di sicurezza blu roccia e pedali dorati forati. Lanzante ha inoltre installato un volante in fibra di carbonio e una decalcomania replica sulla paratia posteriore della F1 GTR.

Ma la vera esclusività di questa McLaren Senna GTR LM 25 risiede nel fatto che è l'unico esemplare al mondo. RM Sotheby's, l'azienda organizzatrice dell'asta, afferma che non solo è stata trasformata da Lanzante in un modello unico al mondo, ma è stata anche omologata per la circolazione stradale nel Regno Unito. Con meno di 2.000 km all'attivo e un'ultima manutenzione effettuata nel settembre 2023, verrà venduta completa di documenti originali, cuffie interfono per conducente e passeggero e uno strumento per la rimozione delle ruote con bloccaggio centrale.

Dopo avervi parlato della primissima Mercedes AMG-One finita all'asta, l'aggiunta di questa vettura unica al mondo era proprio quello che vi voleva. Stiamo parlando di milioni e milioni di dollari per degli esemplari che raramente rivedremo.

