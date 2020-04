Quest'unica Maserati 'Cinqueporte' diesel ha un aspetto davvero particolare

Attraverso la galleria di immagini in calce potete ammirare una vettura piuttosto peculiare, dalle forme poco comuni e dallo stile tutto station wagon. Stiamo parlando della Maserati "Cinqueporte", una diesel familiare sicuramente inaspettata.

Non si tratta di un modello uscito direttamente dalla fucina creativa di Maserati, ma di una vettura custom basata sulla Quattroporte di attuale generazione. E' un modello unico, in quanto un solo esemplare è stato costruito in questo modo, ed è ispirato dalla versione Bellagio Fastback Touring della precedente Quattroporte.

Di Bellagio ne furono assemblate soltanto quattro, e un uomo britannico appassionatissimo di station wagon non è riuscito ad accaparrarsene una, quando furono cedute all'asta di RM Sotheby's nel 2013. Rimasto a bocca asciutta ha deciso in seguito di rimboccarsi le maniche e di farsi una Maserati wagon tutta sua, commissionando una conversione di una recente Maserati. Il lavoro, per esser completato, ha richiesto la bellezza di 1.500 ore di lavoro.

La vettura ha percorso un totale di 14.000 chilometri, e la sua guida a destra chiarifica il Paese di circolazione. La carrozzeria dispone di verniciatura in Gunmetal Grey, e sotto al cofano trova posto un V6 turbo da 3,0 litri capace di 271 cavalli di potenza, scaricati sull'asfalto da un cambio ZF automatico a otto rapporti.

Il proprietario, adesso deciso a venderla, vuole tenere segreto il suo costo al pubblico, ma immaginiamo che nella maggior parte dei casi forse non vale la pena chiederlo, perché potrebbe risultare esorbitante. Forse però non quanto il prezzo di questa fantastica Maserati MC12 Versione Corsa.

Nel frattempo la casa del Tridente ha dovuto rinviare a settembre un importante reveal, quello della Maserati MC20 tanto attesa dai fan dei motori. Secondo molti il piccolo bolide starebbe a significare un eventuale ritorno della casa automobilistica italiana nel mondo delle corse, e ve ne parliamo in un nostro recente speciale.