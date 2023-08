L'unica Ferrari F40 in azzurro Hyperion catturata per le strade di Londra

Nel 2023, la Ferrari F40 è un oggetto da collezione dal valore ci circa un milione di euro (gli esemplari a basso chilometraggio vengono venduti anche a di più). Nel 2022, non meno di sei auto sono state battute per oltre 2 milioni di dollari, mentre due unità hanno superato la soglia dei 3 milioni di dollari.

In una recente asta a Parigi, dove hanno sfoggiato supercar di lusso di ogni tipo e epoca, Ferrari F40 è stata la regina indiscussa dell'evento. Ormai i collezionisti di ogni parte del mondo farebbero di tutto per accaparrarsene un esemplare.

Ci teniamo a orientare la vostra attenzione stavolta, su un pezzo unico che presenta una sottile tonalità di blu metallizzato chiamata Azzurro Hyperion. Quest'auto è stata recentemente avvistata a Londra ed è davvero affascinante.

Secondo delle statistiche (non del tutto ufficiali) risulta che almeno diverse dozzine di Ferrari F40 siano state verniciate in colori diversi come giallo, nero, bianco, argento, grigio e verde. Sorprendentemente, c'è addirittura un esemplare che sfoggia una delicata sfumatura di rosa.

Lanciata nel 1987, come successore della 288 GTO e nonostante il prezzo fosse cinque volte superiore a quello del suo predecessore, la F40 ottenne un successo straordinario, vendendo 1.311 unità. Essa rappresentava il vertice delle creazioni stradali della Ferrari in termini di velocità e potenza, guadagnandosi un posto di rilievo tra le supercar più leggendarie mai prodotte.

Uno dei modelli più esclusivi della Ferrari F40 è quella appartenuta a Toto Wolf, che vanta uno dei chilometraggi più bassi in circolazione, stiamo parlando di poco più di 5000 km.