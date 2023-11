Questa è l'unica 'Ferrari Enzo' che forse possiamo permetterci

Chi non è riuscito ad assicurarsi la Ferrari Enzo Telaio 1 appartenente a Fernando Alonso, pochi mesi fa all'asta, potrebbe tentare nuovamente la fortuna con un'altra Enzo in vendita in queste ore.

Sul sito Cars & Bids è stata infatti messa in vendita la famigerata “Fierri Enzo”, una vettura che circolava già anni fa e che è magicamente ricomparsa. Sotto il cofano non troviamo il mostruoso V12 da 6,0 litri con più di 600 cavalli della supercar di Maranello, bensì un più modesto V6 da 2,8 litri con una potenza di 140 cavalli.

Non ha un cambio manuale, e in questo caso vale lo stesso per l'originale Enzo, ed è inoltre rossa, e qui ci siamo. Attenzione però e non sottovalutare troppo la Fierri, visto che nel 2016 tale auto decisamente bizzarra e poco bella, ha battuto in un test comparativo di Car Bros una Porsche 918 Spyder, dimostrando quindi di saper dire la sua in fatto di velocità e spunto.

In seguito era comparsa presso la Monterey Car Week, l'esposizione estiva americana dove quest'anno è stata presentata, fra le altre, la splendida Lamborghini Lanzador, concept dell'Ultra GT elettrica di Sant'Agata Bolognese.

In quell'occasione la Enzo fake ottenne anche il titolo di “Concours d'Lemons Worst in Show”, il premio assegnato alle auto più brutte della manifestazione. Chi dire quindi, si tratta di una vettura che ha un certo pedigree: sicuramente non si può dire sia bella, ma se qualcuno vuole provare l'ebbrezza di guidare un'auto che ha vinto un concorso di bruttezza e che ha avuto la meglio sulla tecnologia e l'ingegneria di Porsche, allora potrebbe anche pensare di presentare un'offerta.

Al momento non è chiaro quale sia il prezzo di vendita ma siamo certi che la Fierri Enzo costerà ben al di sotto della Enzo originale quotata solitamente attorno ai 2 milioni di euro.