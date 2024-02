Ecco la sola e unica Porsche 911 a quattro porte esistente al mondo

Avete mai visto una Porsche 911 a quattro porte? Quello che vedete in foto è un modello unico, in tutti i sensi. La prima vettura della mitica Casa tedesca ad avere quattro porte, quindi anche la prima (e la sola) 911 di questo tipo. Strana, vero? Una berlina del genere è qualcosa di molto molto speciale (e caro).

L'auto in questione è datata 1967. Si tratta di una custom speciale, richiesta dall'americano William Dick; il proprietario di una grande concessionaria d'auto di Porsche e Volkswagen del Texas che era alla ricerca di una vettura familiare. Così, William decise di partire per l'Europa, alla ricerca di qualche pazzo progettista che accettasse un compito così arduo: trasformare una Porsche 911 in una berlina per famiglie.

La realizzazione di questo prototipo, mostrato al Petersen Automotive Museum, dopo numerosi no di designer e carrozzieri europei, infine è stata affidata a una piccola società californiana chiamata Troutman & Barnes. L'originale 911 (nel frattempo si pensa alla nuova Porsche 911: nelle ultime foto spia emerge il nuovo posteriore), quindi, è stata completamente rivisitata. Via il tettuccio originale, allungato di oltre 53 centimetri; così anche il passo. allungato fino a 2,47 metri (+21 centimetri circa rispetto alla versione attuale).

Inoltre, per le portiere posteriori sono stati utilizzati dei veri sportelli della 911. Solamente che in questo caso sono stati montati al contrario, con le cerniere nella parte posteriore e l'apertura contraria al senso di marcia. La realizzazione durò addirittura 8 mesi e alla fine ebbe un costo totale pari a 20.000 dollari; vale a dire, con le dovute proporzioni, circa 170.745 euro odierni (dati CarBuzz). Dunque si tratta della prima Porsche familiare a quattro porte, la successiva? La Cayenne nei primi anni 2000 (Porsche Cayenne S-E Hybrid: una nuova ibrida nella famiglia del SUV tedesco).