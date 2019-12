L'unica Corvette GS-IIB del 1964 a motore centrale esistente: sarà esposta nel 2020

La nuova Chevrolet Corvette C8 Stingray presentata nel 2019 ha certamente tagliato tutti i ponti con il passato, modificando pesantemente il design tradizionale e montando un motore centrale. Non è però la prima volta che un concept simile arriva nella famiglia Corvette, come dimostra il prototipo GS-IIB del 1964.

Sin dal primo modello, conosciamo la Corvette come una sportiva con motore anteriore, trazione posteriore e due posti passeggero, sin dagli anni '60 però uomini come Zora Arkus-Duntov hanno ideato e creato modelli differenti, con motore centrale e design fuori di testa. La GS-IIB del 1964 ne è un chiaro esempio, ma perché torniamo a parlarne proprio adesso? Perché il prossimo 8 marzo la vettura sarà esposta all'Amelia Island Concours per la prima volta nella sua storia, celebrando così l'arrivo sul mercato della nuova Corvette C8.



La vettura sarà parte essenziale del Silver Anniversary Corvette Show, per la prima volta al di fuori della cornice classica del Petroleum Museum di Midland, in Texas. Sarà inoltre accompagnata dai prototipi del Corvette Experimental Research Vehicles come il CERV I, il CERV II e la Corvette XP-819. Tornando alla GS-IIB, è un progetto che si deve a Frank Winchell, storico capo ingegnere Corvette, una vettura leggera (appena 657,7 kg) in grado di sprigionare oltre 400 CV dal suo motore V8, un modello unico che farebbe impazzire migliaia di collezionisti.