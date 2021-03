L'unica BMW M8 E31 al mondo sta per tornare in strada

I fan BMW più assidui sapranno sicuramente dell'esistenza del prototipo di BMW M8 E31, il quale è assolutamente unico al mondo e per questo motivo ha un valore impareggiabile, sia in termini economici che nella storia dell'automobile.

BMW Group Classic l'ha recentemente restaurato riportandolo ai vecchi fasti e promettendo a tutti gli appassionati di riportarlo in strada non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno. La più grande sfida che i tecnici del team BMW hanno dovuto affrontare nel processo di "riabilitazione" ha riguardato la sostituzione del serbatoio del carburante da corsa, il quale è composto di gomma e di un'imbottitura interna che col tempo si è letteralmente disintegrata.

L'esemplare unico di M8 E31 fu all'epoca realizzato da un piccolissimo gruppo di persone e da alcuni ingegneri in forze presso la divisione BMW M all'inizio degli anni '90. L'intento principale era quello di portare in strada la perfetta "supercar killer".



Quando il primo prototipo fu completato il management staccò semplicemente la spina all'intero progetto, in quanto troppo costoso da mandare in produzione. BMW non mostrò mai la macchina al pubblico, e difatti la tenne nascosta agli occhi degli automobilisti per almeno 20 anni.



La situazione restò immutata fino al 2010, quando l'unica M8 E31 mai costruita sorprese tutti gli appassionati mostrandosi con un design contemporaneamente classico ma eccentrico, dove ogni linea e ogni elemento di design pare essere al suo posto. Le forme sono a tratti squadrate a tratti arrotondate, i passaruota quasi invisibili, i fari anteriori semplici e lineari e il cofano è attraversato da due linee che si avvicinano fino a sfociare sulla calandra. Per scoprirla coi vostri stessi occhi vi consigliamo di dare un'occhiata al video in alto.



In chiusura invece, restando in tema di design della casa di Monaco di Baviera, vogliamo riportarvi al presente citando una nuova direzione estetica recentemente intrapresa con BMW M3 ed M4 da Damagoj Dukec, il capo del design interno. In molti hanno criticato l'enorme griglia frontale dei modelli e non solo (tra questi Chris Harris), ma Dukec si è difeso affermando che la M4 sia molto elegante e abbia ottime proporzioni. Voi cosa ne pensate?