Questa è l'unica BMW M2 al mondo in colore giallo Austin: vale una fortuna

La BMW M2, che vanta il record fra le compatte al Nurburgring, è una vettura fantastica, ma se cercaste un qualcosa di ancora più esclusivo dovreste vedere la M2 di Michael Fux.

Il collezionista di auto, magnate dei materassi, è famoso in tutto il mondo per aver commissionato alcune delle finiture più esclusive di sempre, e rientra in questo elenco d'elite anche la BMW M2 in colore Austin Yellow, un pezzo assolutamente unico.

Il giallo Austin era lo stesso di lancio della prima M4 (F82), ed era divenuto molto popolare, ma con la M2 non è mai stato introdotto, inizialmente disponibile solo nelle tonalità Long Beach Blue, nero, bianco o grigio.

Ovviamente ottenere una M2 in un colore al di fuori di quelli disponibili non è possibile per un comune mortale, ma vista la fama di Fux l'azienda dell'elica ha deciso di fare un'eccezione, ma in cambio di un bel po' di soldini.

Sembra infatti che il re dei materassi abbia dovuto sborsare ben 100mila dollari per avere tale privilegio, praticamente di più del costo della stessa auto tenendo conto che in Italia una BMW M2 “base” sta a listino a circa 77mila euro.

Negli ultimi anni un altro collezionista ha potuto sfoggiare una BMW con un colore esclusivo, leggasi Steffen Krebs, fanatico di BMW, che ha aveva una M1 Coupé in Java Green, e che ha deciso di colorare la sua M2 CS della stessa tonalità verde acido.

In ogni caso la BMW M2 Austin Yellow di Fux è stata di recente messa in vendita presso la casa d'asta Mecum Auctions (la foto che trovate in copertina è stata pubblicata della stessa), in cui si evidenza come il giallo lo si ritrovi anche in altri particolari della sportiva bavarese presenti nell'abitacolo, di modo da creare un abbinamento perfetto.

Il prezzo fissato è di 114mila dollari con altri 26mila di extra come “ulteriore personalizzazione”. E' quindi probabile che il prezzo sborsato da Flux per il giallo di cui sopra sia stato un po' gonfiato? In ogni caso l'M2 in questione è un vero e proprio gioiello tenendo conto che sul contachilometri segna solo 30 miglia, di fatto è nuova.

Siamo certi che alla fine verrà superato il prezzo stimato: chi volesse partecipare all'asta potrà farlo dal 2 al 14 gennaio 2024 prossimi. Prima di congedarci vi lasciamo con una curiosità: a quanto sembra la BMW M2 ha 100 cavalli in più rispetto a quelli dichiarati ufficialmente, così come è emerso da un banco di prova.