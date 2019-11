Primo unboxing della Tesla Roadster in scala 1:18 da 250 dollari

Lo scorso 8 novembre sullo store ufficiale di Tesla (quello nord americano per l’esattezza), è arrivata una particolare edizione della nuova Tesla Roadster 2020, un modellino in scala 1:18 davvero ben realizzato. Scopriamolo in dettaglio nel primo unboxing.

Tesla Raj su YouTube è già riuscito a mettere le mani su uno di questi modellini esclusivi, venduti da Tesla a 250 dollari. Scopriamo così come all’interno della confezione ci sia, oltre alla vettura ovviamente, anche un certificato d’autenticità che attesta l’originalità del prodotto - ricreato partendo proprio dai modelli 3D CAD dell’auto 1:1, ricordiamolo.

L’automobilina conferma così alcuni elementi di design visti negli ultimi mesi sui prototipi, ad esempio il largo baule posteriore e la mancanza degli specchietti retrovisori. Gli interni, estremamente curati con sedili di colore bianco, confermano ciò che nel 2017, alla presentazione di questo modello 2020, aveva sorpreso molti appassionati, ovvero la presenza dei sedili posteriori, per una configurazione da 2+2 passeggeri.

Il modellino può anche diventare cabrio, sembra però che manchi il baule anteriore, bisogna dunque capire se Musk e soci non lo abbiano previsto oppure sia una mancanza del modello in scala (probabilmente è questa seconda opzione...). Ricordiamo che questo modello è attualmente venduto solo negli USA e in Canada.