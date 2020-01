Unboxing del nuovo Wall Connector Tesla con WiFi: compatto e potente

È ormai qualche anno che sul web è scoppiata la "moda" dell'unboxing, con youtuber di ogni tipo che scartano oggetti di ogni genere. Un format difficile da inserire in una sezione Automotive, oggi però possiamo fare un'eccezione: qualcuno ha infatti "unboxato" il Wall Connector Tesla di nuova generazione.

Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, l'azienda di Elon Musk ha portato sul mercato un nuovo Wall Connector casalingo, riveduto e corretto; magari non tanto dal punto di vista del design ma da quello delle caratteristiche. Parliamo infatti di un dispositivo molto potente, capace di arrivare a 11,5 kW di potenza e ricaricare fino a 70 km ogni ora. È compatibile con le Model X, S e 3 ma soprattutto offre una feature assente sulla versione precedente: il WiFi integrato.

L'unboxing spuntato su YouTube ci permette di vedere come il Wall Connector sia più compatto rispetto al predecessore, più corto e sottile, cosa che lo rende perfetto per l'installazione indoor. Secondo l'esperienza dell'utente che lo ha acquistato, la sua installazione richiede circa 3 ore di lavoro; una volta attivo, un LED di colore verde indica la carica in corso. Secondo Super Tesla, che ha prodotto un altro video a riguardo, ha affermato di aver riportato al 90% la sua Tesla Model 3 in circa 2 ore e 25 minuti, un risultato davvero niente male.