L'unboxing della Bugatti Divo è pornografia automobilistica

La Bugatti Divo è una delle vetture stradali più rare e costose in assoluto nel panorama attuale. Ciò comporta il fatto che un relativo unboxing non può che essere godimento puro per buona parte degli appassionati di motori, ed è arduo negarlo.

A ogni modo, prima di addentrarci nel merito, vogliamo condividere con voi qualche informazione sul nuovo modello della casa automobilistica francese. La Divo rappresenta una variante esteticamente rivoluzionata della Chiron, e infatti la meccanica è intonsa: sempre presente il gigantesco W16 quad-turbo da 8,0 litri, erogante 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia.

L'unica differenza prestazionale che contraddistingue la Divo rispetto alla Chiron è la velocità massima, limitata elettronicamente a 380 km/h. A ogni modo questo non rappresenta un problema, perché l'ultimo prodotto della compagnia promette performance di livello assoluto in campo aerodinamico.

Ma adesso torniamo al tema principale della notizia, e cioè l'unboxing del fenomenale bolide. Come potete vedere anche voi, l'esemplare di Divo giunge a New York tramite un enorme aereo, e da lì è pronto a salire su un camion per raggiungere il deposito finale ed esser finalmente separato dall'ingombrante cassa di legno che lo avvolge.

Il momento nel quale la vettura emerge dalla sua gabbia di legno illuminando i LED anteriori e posteriori è memorabile, e ad acuire ogni sensazione ci pensa l'ottimo montaggio con visibili variazioni di ritmo e la musica incalzante degna di una pellicola cinematografica. La protagonista del video è però rinomata anche per la sua esclusività e infatti, per godere in prima persona di tale spettacolo, bisogna ritrovarsi tra i primi 40 clienti i quali hanno sborsato i 5,8 milioni di dollari richiesti dal brand.

