L'ultimissima Bugatti Veyron Super Sport è in vendita, ma il prezzo?

La Bugatti Veyron è di per sé una hypercar molto rara, e in effetti avvistarne una sulle strade pubbliche è davvero arduo, per fare un eufemismo. Ancora più improbabile è però imbattersi nella sua variante Super Sport, che è stata costruita in soli 48 esemplari consegnati oltretutto in ogni angolo del mondo.

Nel caso in cui faceste parte di quell'1 percento di ultra ricchi avrete nondimeno la possibilità di fiondarvi su un esemplare estremamente raro, il quale è appena stato messo a listino da Tom Hartley JNR nel Regno Unito: si tratta della Veyron Super Sport numero 48, e cioè dell'ultima Veyron Super Sport ad aver mai lasciato le linee produttive del brand del lusso di Molsheim.

In realtà non è la prima volta che questo specifico esemplare, visibile attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina, finisce in vendita sul suolo europeo, poiché già nel 2018 venne messo all'asta in occasione del Bonhams Goodwood Festival of Speed. Da allora non è passato molto, ma è evidente che il suo attuale proprietario ha pensato fosse meglio liberarsene.

Quello che di speciale c'è nell'unità della quale stiamo parlando è innanzitutto il fatto che per molto tempo ha rappresentato il bolide stradale più veloce al mondo, con un record di ben 431 km/h fatto registrare poco più di 10 anni fa. Differentemente dalla clamorosa prova della nuova Bugatti Chiron Super Sport, che è arrivata a 490 km/h ma in un solo verso, la Veyron Super Sport raggiunse la velocità citata in precedenza in entrambe le direzioni dello stesso tratto di strada, per cui ricevette la verifica ufficiale da parte del Guinness World Record.

Per gli interessati, la vettura ha percorso appena 2.016 chilometri in totale, e viene venduta con tutti i documenti possibili e immaginabili, compreso quello relativo all'ultimo controllo effettuato il 24 febbraio 2021. Non mancheranno poi un nuovo set di gomme e una garanzia estesa Bugatti attiva fino al gennaio 2022. Di prezzi non si parla per niente, ma è lecito aspettarsi richieste faraoniche.

Per chiudere restando nei paraggi di Molsheim vogliamo mostrarvi due modelli estremamente costosi che il marchio francese è in procinto di consegnare ai clienti. Il primo è l'elegantissima La Voiture Noire immortalata in pista alcuni giorni fa, mentre il secondo è la potentissima Centodieci che un paio di settimane or sono ha calcato con ferocia l'asfalto dell'iconico Nürburgring Nordschleife.