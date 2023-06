Ultimi test per il Tesla Cybertruck in Nuova Zelanda: produzione ormai vicina

L'attesa dura dalla fine del 2019, ora però è davvero tutto pronto, o quasi: il Tesla Cybertruck è volato in Nuova Zelanda per effettuare gli ultimi test invernali prima della messa in produzione nella grande fabbrica Tesla di Austin, in Texas.

Il pick-up elettrico sviluppato da Elon Musk e soci è senza alcun dubbio uno dei veicoli più attesi degli ultimi anni. Una vettura capace di raccogliere 1,5 milioni di ordini senza che Tesla abbia mai dato una data di consegna oppure ufficializzato un prezzo. Il pubblico si è fidato a scatola chiusa, ammirando nel corso degli anni prototipi di vario genere e attendendo quella che sarebbe stata la versione finale e omologata (è questa la versione finale del Tesla Cybertruck?). Ora le ultime indicazioni disponibili danno per certo le prime consegne ai clienti verso la fine del Q3 2023, ovvero nel mese di settembre.

Stando invece a un recente report di Electrek, Tesla avrebbe detto ai fornitori che i primi Cybertruck "release candidate" sarebbero arrivati a fine agosto, mentre la produzione sarebbe ufficialmente partita all'inizio di ottobre. Al di là dei rumor che circolano nei corridoi del settore, di sicuro Tesla è molto vicina a far partire la produzione del pick-up elettrico: il 2024 sarà l'anno in cui la produzione diventerà di massa, nel frattempo c'è già chi ha fatto un giro sul Cybertruck attorno alla Giga Austin.

A conferma che tutto sta procedendo normalmente abbiamo anche un prototipo avvistato in Nuova Zelanda, intento a effettuare gli ultimi test invernali. Inizialmente Tesla ha sfruttato gli impervi territori dell'Alaska per testare il suo pick-up, con l'arrivo della primavera nell'Emisfero Boreale però si è reso necessario uno spostamento radicale. Ricordiamo che il Cybertruck non dovrebbe avere alcun problema ad affrontare terreni innevati grazie ai suoi quattro motori elettrici, uno in ogni ruota.