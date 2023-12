Ultimi giorni per richiedere il Bonus Veicoli Sicuri 2023: di cosa si tratta?

Il 31 dicembre 2023 si avvicina, significa - tra le altre cose - che abbiamo ancora pochissimi giorni per richiedere il Bonus Veicoli Sicuri per l’anno in corso. Di cosa si tratta nello specifico?

A partire dalle 9:00 dello scorso 3 aprile gli utenti italiani hanno avuto la possibilità di richiedere il contributo per le revisioni effettuate nel corso di questo 2023. Il prossimo 31 dicembre l’iniziativa verrà chiusa definitivamente, se non avete già inoltrato la richiesta vi consigliamo quindi di farlo subito. Ma cos’è questo Bonus Veicoli Sicuri?

Sulla carta è un piccolo rimborso che viene dato a quegli utenti che hanno effettuato operazioni di revisione sul proprio veicolo, il vero problema forse è quanto piccolo... Il governo ha deciso di riservare un contributo di 9,95 euro, una magra consolazione che si può ottenere solo su un veicolo e per una sola volta.

I contributi, come scrive lo stesso Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono assegnati secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per effettuare richiesta è necessario essere dotati di SPID personale, basta registrarsi sul portale dedicato al Bonus Veicoli Sicuri. Sul sito dedicato al Bonus è possibile trovare anche una pagina riservata alle Domande Più Frequenti con le quali potete dare risposta ai vostri dubbi, anche se le info sembrano sia rimaste ferme al 2022...