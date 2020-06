Ultime ore per avere questa Lamborghini Miura P400 del 1968: offerte da capogiro

Secondo molti appassionati, si tratta della Lamborghini più iconica di sempre. Parliamo della Lamborghini Miura, una cui unità è spuntata sul sito di auto usate Bring a Trailer.

Nello specifico il portale ha messo in vendita una Miura P400 del 1968, una vettura che ha avuto all'incirca 750 unità prodotte fra il 1966 e il 1973, e questa P400 è una delle prime. Lo chassis riporta il numero 3357, con l'auto completata il 6 marzo del 1968 e poi venduta in Italia. Un acquirente americano poi l'ha invece portata negli USA, dove si trova ancora adesso.

Il colore è il particolare Verde Miura, mentre all'interno troviamo sedili in pelle blu - per un accostamento a dir poco pop. Sotto il telaio ruggisce invece un motore V12 da 3.9 litri. Una vettura tanto rara quanto iconica, la cui asta online finisce fra 5 ore e 27 minuti (nel momento in cui scriviamo).

Per averla bisogna mettere mano in modo serio al portafogli, al momento infatti l'ultima offerta è di 888.888 dollari; nel caso abbiate una cifra simile, e vogliate spenderla per riportare questa meraviglia in Italia, non avete che da registrarvi e fare una nuova offerta. Ah non vi abbiamo detto quanti chilometri si porta sulle spalle questa unità: il contachilometri segna circa 46.000 km, il che per una vettura sportiva del 1968 non è neppure tanto...