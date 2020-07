Ultime ore di ecoincentivi SEAT: fino a 10.000 euro di sconto anche senza rottamazione

Il mese di agosto è ormai alle porte, significa che potremo sfruttare i nuovi incentivi previsti dall'Ecobonus 2020 aggiornato grazie al Decreto Rilancio. Le aziende però hanno lanciato interessanti offerte anche a luglio, anticipando di fatto i vantaggi governativi. SEAT mette in campo fino a 10.000 euro di sconto.

Abbiamo ancora poche ore per bloccare nella nostra concessionaria SEAT di fiducia gli incentivi pensati dal marchio spagnolo per il mese di luglio 2020. Il brand di Martorell, parte del più grande Gruppo Volkswagen, offre fino a 6.500 euro di sconto sulla nuova SEAT Ateca, oppure 3.500 euro su SEAT Arona e SEAT Ibiza, è però possibile toccare i 10.000 euro con i modelli più grandi. Inoltre il brand si incarica di pensare alle prime 3 rate da pagare.

Andiamo a fare qualche altro esempio: i 3.500 euro di ecoincentivi SEAT si possono ottenere su Arona 1.0 TSI 95 CV Style, su Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR (il migliore allestimento della gamma, inoltre la sigla TGI indica l'alimentazione a metano, qui la nostra prova delle SEAT TGI), su nuova Seat Leon 1.5 eTSI 150 CV DSG FR (qui la nostra prova della nuova SEAT Leon Mild Hybrid), tutti modelli hanno le prime 3 rate "rimborsate".

I 6.500 euro di sconto si possono avere, sempre per esempio, sulla Leon 1.5 TGI 130 CV FR, oppure sulla Ateca 1.6 TDI 115 CV Business. Con la SEAT Tarraco 2.0 TDI 150 CV 4Drive DSG Business arriviamo addirittura a 10.000 euro di ecoincentivi. Per sapere quanto sconto potete ottenere sul vostro modello preferito chiedete pure in concessionaria.