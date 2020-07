Ultime ore per acquistare lo Xiaomi Mi Electric Scooter con i Summer Days di Unieuro

Alla fine degli sconti Summer Days di Unieuro mancano poco più di 48 ore, avete dunque ancora il tempo di infilare nel carrello (anche online) un monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter, proposto in offerta a 379 euro.

Rispetto al prezzo di listino, Unieuro applica uno sconto diretto di 20 euro, inoltre se avete la possibilità di accedere al Bonus Mobilità 2020 andate a pagare il monopattino solo 151,60 euro dopo il rimborso governativo. Ma è un buon momento per acquistare il Mi Electric Scooter adesso, dopo che Xiaomi ha annunciato l'arrivo di tre nuovi modelli? In realtà si tratta ancora di un'offerta molto valida, poiché la compagnia cinese ha sì aggiornati i suoi modelli ma non le caratteristiche.

Acquistando un nuovo Mi Electric Scooter 1S, sovrapponibile proprio al modello in sconto da Unieuro, abbiamo in pratica le medesime caratteristiche tecniche ma un prezzo più alto, si parte infatti da 429,90 euro, potrebbe dunque non essere una cattiva idea prendere "uno degli ultimi" Mi Electric Scooter in circolazione.

Vi ricordiamo che in arrivo c'è anche il Pro 2, che però parte da 529,90 euro rispetto ai 449 euro del primo modello (qui la nostra recensione dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro) per avere praticamente stessa autonomia, stesse gomme a camera d'aria da 8,5 pollici e così via. Lasciamo a voi le conclusioni sul da farsi...