Ultime ore per acquistare i monopattini Nilox e Go!Smart del Black Friday Euronics Tufano

C'è aria da Black Friday non solo in casa Unieuro, anche da Euronics Tufano, che con il volantino Black Friday d'Estate ha lanciato diverse offerte sulla micromobilità elettrica. Ci restano ancora poche ore per acquistare in sconto i monopattini Go!Smart e Nilox.

Nello specifico il monopattino elettrico Go!Smart 10" Eco è proposto a 299,99 euro nella colorazione Nero/Verde, un Black Price che sconta il dispositivo di ben 100 euro. Parliamo di un veicolo con motore da 350W, ruote ampie da 10 pollici, freno elettrico anteriore e meccanico posteriore, 20 km/h di velocità massima.

Presente nel volantino anche il Go!Smart Mono 85, proposto a soli 149,99 euro anziché 249,99 euro. Il prezzo ovviamente è conforme a caratteristiche tecniche meno marcate, abbiamo ad esempio un motore da 150W e una velocità massima di 18 km/h, con ruote da 8 pollici. Non ha bisogno invece di presentazioni il Nilox Doc Twelve, monopattino elettrico famoso soprattutto per le sue ruote da 12 pollici che garantiscono una grande stabilità sulle strade cittadine. In questo caso il monopattino è proposto a 599,99 euro. Ricordiamo che nel caso possiate accedere al Bonus Mobilità 2020, il governo vi rimborsa il 60% dei prezzi segnalati. La richiesta andrà effettuata sulla piattaforma online che sarà pubblicata entro la metà di luglio.