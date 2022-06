Ultimata la fase di test della Triumph TE-1, la moto elettrica sviluppata con Williams

A febbraio vi abbiamo parlato della Triumph Project TE-1, una naked elettrica nata dalla collaborazione della casa di Hinckley, assieme a Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd e il Warwick Manufacturing Group dell’Università di Warwick: sono passati pochi mesi e Triumph ha annunciato la fine dei test di sviluppo della TE-1.

In quell’occasione Triumph aveva annunciato che la moto era ultimata e pronta per iniziare i test di sviluppo, ed ora che hanno portato a termine anche questa fase, denominata “Phase 4”, la moto è finalmente pronta per svelarsi al grande pubblico, ma per il reveal c’è da attendere ancora qualche giorno, in particolare nella data del 12 luglio 2022, quando Triumph mostrerà il design finale del mezzo e sopratutto i dati tecnici che la contraddistinguono.

Intanto non si può che rimanere esterrefatti di fronte alla velocità con cui è stata realizzata la Project TE-1: dal suo reveal avvenuto nel marzo 2021, la moto è praticamente pronta dopo soli 16 mesi, e il risultato è ancor più incredibile se pensiamo che si tratta della prima moto elettrica del marchio.

Dunque dobbiamo aspettare ancora poco più di un mese per scoprire tutti i segreti della Triumph TE-1, ma intanto sappiamo che il suo motore elettrico dovrebbe erogare una potenza di 174 CV che prende energia da una batteria da 15 kWh che permetterà percorrenze fino a 120 miglia (193 km) e quando la batteria è scarica, potrà essere ricaricata in modo veloce passando dallo 0 all’80% in meno di 20 minuti.