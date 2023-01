L'ultima Volkswagen Golf a motore termico arriverà il prossimo anno

Nell’ultimo periodo il CEO di Volkswagen non si nasconde ai microfoni dei media, anzi, non perde occasione per analizzare il mercato attuale e soprattutto il futuro del gruppo. Dopo aver dichiarato che ad oggi le auto a idrogeno non hanno senso, il CEO di VW, Thomas Schäfer, ha annunciato che nel 2024 arriverà l’ultima Golf a motore termico.

La dichiarazione è arrivata direttamente ai microfoni della sezione spagnola del magazine Auto Bild, dove Schäfer ha affermato: “Aggiorneremo la Golf nel 2024”, e poi ha aggiunto che sarà l’ultima volta che vedremo il badge Golf su un’auto ICE, perché la prossima “deve essere un veicolo elettrico”.

Parliamo della Golf Mk 8.5, ovvero il restyling dell’ottava generazione del best seller del marchio, che riceverà dunque piccole modifiche in termini estetici e tecnici, con i motori che già conosciamo che dovrebbero farsi un po’ più efficienti e potenti, prima di dare l’addio definitivo. I fedeli al marchio Volkswagen sperano anche in un ritorno dei tasti fisici all’interno dell’abitacolo, anche perché il CEO di VW aveva annunciato di voler dare ascolto ai consumatori ed eliminare i tasti touch, specialmente quelli sul volante, molto criticati dai clienti e dalla stampa.

Dopo la Mk 8.5 arriverà quindi una nuova compatta elettrica che probabilmente perderà l’iconica denominazione, e sarà anche più potente. E a proposito di versioni sportive, il boss di Volkswagen R, Reinhold Ivenz, aveva già dichiarato che “La piattaforma elettrica di nuova generazione ha più cavalli [...], ma non pensiamo in cavalli. Pensiamo in accelerazione. Se vogliamo, ad esempio, 0-100 km/h in 4,0 secondi, discuteremo di quanto potere di cui abbiamo bisogno per raggiungere questo obiettivo”.