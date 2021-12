L'ultima vera Ferrari: Emanuele Sabatino racconta i segreti della 360 Modena

Da quando abbiamo appreso della morte di Emanuele Sabatino, che tutti sui social network conoscevano come Ema Motorsport, si è aperta una voragine nel nostro cuore. Un vuoto che stiamo cercando di colmare rivedendo uno ad uno tutti i suoi video, così da mantenere vivo il suo ricordo. Oggi vediamo Ema alle prese con una Ferrari 360 Modena.

Parliamo probabilmente di uno dei filmati più emozionanti pubblicati da Emanuele Sabatino sul suo canale, felice come un bambino alla guida di una Ferrari 360 Modena di colore giallo - perfettamente matchato con il giallo Ema. Una berlinetta sportiva prodotta fra il 1999 e il 2004 in poco più di 13.000 esemplari, quella che molti considerano "l'ultima vera Ferrari".

Lunga 4.477 mm, larga 1.922 mm e alta da 1.214 mm a 1.235 mm, l'auto gode di un passo di 2.600 mm e di un peso a secco di 1.290 kg. Posteriore la trazione così come il motore, esposto al di sotto di una vera e propria vetrina: un'opera d'arte a 8 cilindri e 5 valvole, con angolo di 90° e una cilindrata da 3.586 cm3. 400 CV la potenza a 8.500 giri/min.

Un giocattolo dal sound leggendario, come vi ricorda Emanuele Sabatino a ogni accelerata durante il suo classico giro di test. Dopo la prova su strada l'arrivo in officina, dove il meccanico più famoso d'Italia ha spiegato i segreti di questa vettura senza tempo. Non potete non mandare in play il video e godervi ogni singolo minuto.

Se guardate con curiosità anche al mondo elettrico, ecco quando Emanuele Sabatino ha analizzato e smontato la Tesla Model 3 Performance.