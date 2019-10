L'ultima Papamobile di Francesco? Un pickup Nissan impressionante

Durante la sua visita alle isole Mauritius Papa Francesco si è fatto scorrazzare in giro su una nuova Papamobile sicuramente notevole, è un pickup della Nissan abilmente modificato per permettere ai fedeli di vedere il Papa, e allo stesso tempo proteggere la sua vita.

Il veicolo è una versione modificata del Nissan Frontier del 2019, ha un design estremamente semplice, tant'è che molte testate avevano ironizzato sul look retrò, quasi da anni 90, del pickup.

È anche una macchina piuttosto economica, anche perché viene venduta in determinati mercati, tra cui il Sud Adrica: un'unità nuova costa circa 14.000€. In Italia Nissan non lo vende, e il modello che si avvicina di più è il Nissan Navarra da 25mila euro.



Sicuramente non è l'auto più costosa nel parco macchine della Chiesa Cattolica, vi basti pensare che per un po' la Chiesa ha anche posseduto una sontuosa Lamborghini customizzata, che è stata poi venduta ad un'asta benefica.

Il Frontier è stato elaborato per servire questo particolare scopo dalle aziende locali ABC Motors e ABC Coachworks su richiesta e supervisione della Diocesi delle Mauritius. La ABC normalmente collabora con le forze dell'ordine e i servizi di emergenza per creare veicoli adatti a scopi speciali, come ambulanze e camion dei pompieri, e quindi diversi dalle versioni vendute sul mercato.

La targa del veicolo? Ovviamente SCV1, che sta per Status Civitatis Vaticanae.