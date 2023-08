Ultima occasione per il Bonus Trasporti 2023: arriva un nuovo click day

Se in queste ore avete provato a richiedere il Bonus Trasporti 2023 avete sicuramente urtato contro un muro di gomma: i fondi sono al momento finiti, c’è però una speranza, un nuovo click day da mettere in calendario.

La data da ricordare è il prossimo 1 settembre 2023: i fondi non utilizzati entro al fine di agosto 2023 verranno infatti rimessi in circolo, a disposizione dei cittadini italiani che hanno facoltà di richiedere il bonus. Ricordiamo che il Bonus Trasporti 2023 prevede 60 euro di contributo che ogni cittadino può utilizzare sia per scontare più abbonamenti mensili, sia per pagare meno un singolo abbonamento annuale.

Attivato pochi mesi fa, il Bonus Trasporti 2023 è stato sicuramente un grande successo, con i fondi che sono infatti finiti ben prima del termine utile fissato per il 31 dicembre 2023. Stando ai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a richiedere il bonus sono stati soprattutto i giovani: il 56% delle richieste ha infatti riguardato ragazzi e ragazze con meno di 30 anni.

Chi non è riuscito ad accaparrarsi la propria quota può provare a prenotarsi sulla piattaforma dedicata a partire dalle 8:00 dell’1 settembre 2023, purtroppo però i fondi a disposizione non saranno tantissimi, bisognerà fare in fretta. Il Bonus Trasporti 2023 è riservato a chi ha avuto, nel 2022, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.