L'ultima Jaguar V8 arriverà nel 2023, e sarà una versione speciale della F-Type

Il mondo dell’automobile sta cambiando, con l’Europa che ha sancito la fine della vendita delle auto a motore termico dal 2035, ma per Jaguar il cambio generazionale arriverà ben prima del previsto: per questo motivo vedremo diversi modelli speciali in un prossimo futuro, tra i quali l’ultima Jaguar F-Type V8.

Jaguar infatti ha intenzione di diventare un brand 100% elettrico già dal 2025, ed è già al lavoro su tre nuovi SUV full electric, nel frattempo però accompagnerà alla pensione i suoi modelli a combustione con delle varianti speciali che gli rendano onore.

A tal proposito, Autocar ha intervistato Nick Collins, boss di Jaguar Land Rover, che ha confermato l’arrivo di diverse edizioni speciali dei modelli Jaguar esistenti, tra i quali una F-Type prevista per il 2023: “Hai visto la nostra recente F-Pace SVR Edition 1988, faremo di più, anche con XF e XE, che torneranno presto. E il prossimo anno celebreremo i 75 anni delle auto sportive Jaguar facendo qualcosa di speciale con la F-Type. Sarà la nostra ultima auto sportiva V8. Forse sarà come il vecchio Defender e avrà un anno eccezionale”.

Non sono molti i dettagli a riguardo, ma è lecito pensare che possa essere offerta in edizione limitata, con equipaggiamento extra a lei dedicato, magari votato alle prestazioni, come successo con la F-Type Project 7 presentata ormai nove anni fa. Ricordiamo che l'attuale F-Type V8 è mossa da un 5.0 litri sovralimentato che eroga 450 CV e 580 Nm di coppia, mentre nell’allestimento R arriva a quota 575 CV e 699 Nm. La versione speciale potrebbe mantenere gli stessi numeri o magari raggiungere la cifra tonda, ma per questo dobbiamo aspettare le comunicazioni future da parte della casa.