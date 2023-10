L'ultima Jaguar a benzina: ecco la F-TYPE ZP ispirata agli anni '60

La Jaguar F-TYPE ZP Edition è una serie speciale di soli 150 esemplari delle auto sportive a motore a combustione interna progettate da Jaguar, che celebrano l'eredità delle sportive della casa automobilistica britannica in vista del passaggio all'elettrico che inizierà con una nuova ammiraglia che sostituirà la XJ.

Queste F-TYPE V8 sovralimentate da 575 CV presentano dettagli interni ed esterni personalizzati da SV Bespoke, esperti nella personalizzazione di veicoli. Mentre Jaguar sta intraprendendo una trasformazione per diventare un marchio di lusso completamente elettrico a partire dal 2025, la F-TYPE ZP Edition rappresenta una celebrazione unica delle auto sportive a combustione interna di Jaguar.

La F-TYPE ZP Edition è disponibile in due colorazioni, entrambe ispirate alle E-type "Project ZP" degli anni '60: vernice Oulton Blue Gloss con interni in pelle bicolore Mars Red ed Ebony, o vernice Crystal Grey Gloss con interni in pelle bicolore Blu Navy ed Ebano. Entrambe le varianti presentano dettagli dipinti a mano in bianco porcellana lucida, inclusi i cerchi in stile corsa e le cornici della griglia.

Gli interni esclusivi includono sedili con scanalature orizzontali, dettagli esterni Gloss Black, pinze freno Gloss Black, oltre a numerosi dettagli distintivi, come parafanghi, cerchi in lega forgiati da 20 pollici Gloss Black Diamond Turned, soglie d'ingresso e cruscotto. Ogni veicolo è dotato di una targa di commissione "Uno dei 150" SV Bespoke.

La F-TYPE ZP Edition è disponibile sia come coupé che come convertibile, con un motore da 575 CV, 700 Nm di coppia e trazione integrale con tecnologia Intelligent Driveline Dynamics (IDD). Questo modello offre prestazioni eccezionali, con accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi e una velocità massima elettronicamente limitata a 300 km/h.

La nuove era Jaguar inizierà ufficialmente dopo il lancio di questa splendida edizione speciale, che segnerà la fine dei motori termici all'interno del mondo del brand inglese. Per il futuro di Jaguar sono pronti ben 2.9 miliardi di investimenti.