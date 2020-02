L'ultima Corvette C7 della storia è in palio con una lotteria

Tempo di voltare pagina per Corvette, che ha ormai chiuso la produzione della vecchia C7 per fare posto alla nuova attesissima C8 a motore centrale. Quest'ultima è già andata sold-out: tutte le 40mila C8 previste per il 2020 sono già state vendute, complice il prezzo iper-aggressivo sotto ai 60mila dollari.

Non è comunque detta l'ultima parola per chi è interessato alla vecchia generazione di Corvette. Anzi. General Motors ha infatti collaborato con il museo ufficiale di Corvette dando vita ad una lotteria speciale con un grande premio in palio: l'ultima Corvette C7 della storia. L'ultima unità prodotta prima di concentrare gli sforzi dello stabilimento di ... verso la nuova Corvette a motore centrale.

Ovviamente, vista la portata del premio i biglietti non sono esattamente economici. Quantomeno se l'ultima lotteria a cui avete partecipato è stata quella della vostra parrocchia. Ogni biglietto costerà 150$.

L'organizzatore della lotteria è niente poco di meno che il National Corvette Museum. In totale saranno venduti 1500 biglietti, rendendo la chance di vittoria tutto sommato non così esigua. Una possibilità su 1500 può sembrare poco, ma è in realtà piuttosto alta considerato il numero di biglietti che vengono normalmente staccati durante le lotterie tradizionali.

La brutta notizia è che la lotteria sembra aperta esclusivamente a chi si trova nello Stato del Kentucky. Il National Corvette Museum ha già venduto oltre la metà dei biglietti disponibili.

La Corvette in questione è la Grand Sport convertibile e può contare sul pacchetto 2LT, che tra le tante cose include anche il cambio automatico ad 8 marce.

Ovviamente il fatto che sia l'ultima Corvette C7 prodotta le dà un valore aggiuntivo. E mentre l'Omega viene dato con una lotteria, c'è stata un'asta da record per l'Alfa: nel senso che la C8 con numero di serie 001 è stata venduta a 3 milioni di dollari. Non male.