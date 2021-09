Ultima chiamata per avere una Fiido X in sconto, l'e-bike pieghevole con 130 km di range

Gli appassionati di bici elettriche già lo sanno: il marchio Fiido è una garanzia. Le loro e-bike sono vendute in tutto il mondo e rappresentano spesso un eccellente compromesso fra qualità e prezzo. Il lancio della nuova e-bike Fiido X fa percorrere all’azienda un ulteriore step in avanti e su Indiegogo il modello è già un incredibile successo.

La campagna ha raccolto - nel momento in cui scriviamo - 1.178.665 euro, un goal del 10.871% rispetto ai 10.000 euro richiesti inizialmente. Dopo una lunga fase di concept e di creazione dei prototipi, il primo batch di Fiido X è finalmente pronto per la spedizione - che avverrà a fine settembre.

I giochi tuttavia non sono ancora finiti, avete ancora la possibilità di accaparrarvi una Fiido X in sconto su Indiegogo, prima che il progetto finisca definitivamente sulla piattaforma di crowdfunding. Poi la bici pieghevole si potrà acquistare su altri canali ma a prezzo pieno.

E parliamo di prezzi dunque: la Fiido X Early Bird costa 1.094 euro col 35% di sconto, e anche ordinando adesso la consegna sembra garantita entro la fine di settembre 2021 - ma nel momento in cui scriviamo sono rimaste solo 5 unità di questa variante. Avete ancora 9 Fiido X Lite Early Bird a 925 euro, col 38% di sconto.

La bici è disponibile anche in altre versioni, le unità però sono tremendamente limitate - e restano solo 5 giorni alla chiusura della campagna. Al di là del suo design aggressivo e futuristico, la Fiido X si fa notare per via dei suoi 130 km di autonomia, davvero niente male per una pieghevole.