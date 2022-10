L'ultima Aventador prodotta omaggia la Miura P400 Roadster: le foto mozzafiato

Dagli stabilimenti di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese è uscita l'ultima Aventador LP 780-4 Ultimae, pronta per essere consegnata al suo nuovo proprietario svizzero. Una vettura unica nel suo genere, una Roadster speciale che omaggia a suo modo la one-off Miura Roadster.

Questa particolare Aventador LP 780-4 Ultimae è stata realizzata con un progetto Ad Personam, con grande sensibilità e attenzione ai dettagli al fine di riprendere varie caratteristiche della storia V12 open-top. La carrozzeria è ad esempio in Azzurro Flake, colore che replica quello unico della Miura (è solo stata rivista la brillantezza per motivi di omologazione). Il copribrancardo in Grigio Liqueo con una leggera rigatura in Nero Aldebaran si estende per tutta la lunghezza dell'auto e dialoga perfettamente con la fibra di carbonio a vista delle soglie, dello splitter anteriore e del diffusore posteriore.

Anche gli interni di questa Aventador LP 780-4 Ultimae sono esclusivi tanto quanto quelli della Miura Roadster. I sedili sono in pelle, mentre i rivestimenti in pelle Bianco Leda con dettagli in Nero Aldebaran dietro al poggiatesta. La Miura P400 Roadster che ha ispirato questa Aventador, l'ultima di sempre, è stata presentata presso lo stand Carrozzeria Bertone al Salone di Bruxelles dell'aprile 1968.

Non era una semplice coupé senza tetto, si fregiava di alcuni dettagli finalizzati a ottenere la rigidità torsionale necessaria per il telaio, allestita con interni in pelle bianca e moquette rossa. Dopo la partecipazione al Salone di Ginevra, sempre nel 1968, e i test drive a Sant'Agata Bolognese (come nasce la Huracàn a Sant'Agata Bolognese), l'auto fece ritorno in casa Bertone per poi essere venduta alla International Lead Zinc Research Organization (ILZRO) che l'ha ribattezzata ZN 75 dopo la sostituzione di alcuni componenti. Dopo aver cambiato vari proprietari in tutto il mondo, nel 2008 la ZN 75 è stata riportata alla sua conformazione Roadster originale.

Ammirate il photoshoot fatto da Lamborghini all’interno del bacino estrattivo di Colonnata di Carrara (MS).