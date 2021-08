Stazioni di ricarica come le cabine telefoniche inglesi: ecco il piano del governo UK

Il segretario dei trasporti del Regno Unito, Grant Shapps, ha appena comunicato un suo particolare desiderio: quello di trasformare le stazioni di ricarica per le auto elettriche in un elemento "iconico e riconoscibile come le cabine telefoniche britanniche."

Si tratta di sicuro di un progetto molto interessante, e testimonia l'impegno dell'amministrazione attuale nella transizione dalle vetture con motore termico ai veicoli a zero emissioni. Shapps ha poi affermato che il design di queste stazioni verrà rivelato in occasione della conferenza sul clima COP26 che si terrà a Glasgow durante il prossimo mese di novembre.

Il dipartimento dei trasporti locale ha inoltre confermato l'appuntamento del Royal College of Art (RCA) con il PA Consulting, il quale servirà proprio alla realizzazione di "iconici punti di ricarica britannici". Per il momento si spera che la versione finale del progetto permetterà alle colonnine di diventare più riconoscibili agli occhi degli automobilisti, rendendo evidente a tutti il percorso verso una mobilità elettrificata.



Riguardo il COP26 si rumoreggia che il Regno Unita andrà a palesare la volontà di accelerare il processo di elettrificazione del Paese, che dovrà andare di pari passo alla messa in disparte dell'uso del carbone per la produzione energetica. Al momento la domanda per le EV in UK continua a crescere con ritmi sempre più elevati ma, se la corrente erogata dalle colonnine viene parzialmente prodotta bruciando il carbone, i progressi nella riduzione dell'impatto ambientale non saranno al livelli previsti.



Nel frattempo un alto dirigente di RCA, Clive Grinyer, ha espresso tutto il proprio impegno nel portare alla luce delle stazioni di ricarica che siano "facili da usare, belle e inclusive". Ecco le sue dichiarazioni:"Questa è un'opportunità per supportare il design di un'icona del futuro, la quale entrerà a far parte della cultura della nostra nazione mentre ci muoviamo verso un futuro sostenibile. RCA è stata all'avanguardia nella modellazione dei nostri prodotti, nella mobilità e nei servizi negli ultimi 180 anni. Siamo felicissimi di giocare un ruolo chiave nel design del servizio nel suo complesso, e assicureremo un design facile da usare, bellissimo e e inclusivo che rappresenti un'esperienza eccellente per tutti."



Dal nostro canto ci teniamo a ricordarvi che dal 2030 il Regno Unito metterà al bando la vendita dei veicoli diesel e benzina, ed è anche per questo motivo se ormai il governo ha già ampiamente abbracciato la volontà di realizzare una robustissima infrastruttura per le auto a batteria (al momento non è sufficiente).