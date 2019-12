In UK si vendono sempre meno auto ma crescono le elettriche e le ibride

Il mercato auto del Regno Unito non sta passando un momento poi così florido. Le immatricolazioni sono calate ancora durante l’ultimo mese di novembre, nonostante questo però è cresciuta la richiesta di veicoli elettrici o ibridi.

Secondo i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), sono state 156.621 le nuove auto registrate a novembre 2019, il che indica -1,3% rispetto allo stesso mese del 2018, quando si erano immatricolate 2.000 auto in più. Un calo di certo non gradevole ma comunque atteso, così come la crescita di modelli elettrici, a idrogeno e ibridi, raccolti sotto l’etichetta “Veicoli ad alimentazione alternativa” o AFV.

Lo scorso mese sono state registrate oltre 16.000 nuove AFV, che valgono un market share di oltre il 10% per il secondo mese consecutivo. Sorprende ancora di più scoprire come parte di questa rivoluzione sia formata da auto 100% elettriche, cresciute del 228,8%, con 4.652 nuove immatricolazioni a novembre 2019.

Per capire il grado di crescita, basti pensare che a novembre 2018 le nuove auto elettriche erano state appena 1.400. Molto bene anche le ibride tradizionali, con 7.000 nuove unità, +15% rispetto a novembre 2018. Crolla invece il diesel, dato a -22%, mentre la benzina sale dal 61,8% di novembre 2018 al 65% di quest’anno, intercettando certamente una quota di clienti scontenti dall’andamento del diesel - e della sua demonizzazione a livello legislativo.