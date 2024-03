UK, stop agli incentivi per le auto elettriche dei privati: restano per le aziendali

E così anche l'UK ha seguito la Germania e ha detto stop agli incentivi per le auto elettriche; almeno per quanto riguarda quelle per i privati. La fine degli aiuti statali per l'acquisto di veicoli green oltremanica, infatti, presenta una grande eccezione: gli incentivi rimangono per le auto aziendali. Ma la polemica si è accesa...

A decidere questo stop è stato il cancelliere del tesoro del Governo britannico Jeremy Hunt, il quale ha modificato la manovra finanziaria di primavera, mettendo da parte i clienti privati alla ricerca di una nuova vettura elettrica, da pagare a un prezzo scontato. Una decisione che sembra seguire il (brutto) trend del vecchio continente; infatti il 2024 è iniziato male per le auto elettriche in Europa, colpa dei prezzi e degli incentivi.

Il sostegno all'acquisto di veicoli green, infatti, anche nel Regno Unito, così come è accaduto qui in Italia con il braccio di ferro tra Stellantis e Governo (Stellantis, Tavares lancia l'allarme: 'Senza incentivi le auto elettriche crollano'), era stato chiesto ad alta voce da tutti i produttori, e adesso è arrivata la doccia gelata, visto che nella manovra di Hunt non si fa alcun cenno all'aiuto di acquisto di vetture a batteria da parte delle famiglie, né sono previsti tagli dei costi di proprietà.

James Taylor (l'amministratore delegato di Vauxhall, Opel in UK) è stato senza dubbio la voce più critica che ha giudicato la decisione di Hunt. Secondo Taylor, infatti, questa manovra non accelera affatto la transizione green in UK, che, anzi, in questo modo viene lasciata in uno stallo che impedisce di fatto la vendita di mezzi a emissioni zero. Inoltre, secondo la visione del manager, per raggiungere gli obiettivi prefissati nel mandato ZEV, gli incentivi per gli acquirenti privati risultano a dir poco necessari.

Come sottolineato in precedenza, il Regno Unito ha così seguito la Germania, che nelle ultime settimane ha mostrato un diverso approccio con la mobilità verde, tagliando anch'essa ogni incentivo (Germania, stop incentivi auto elettriche, il blocco è immediato: cosa succede ora?). Per ovviare in qualche modo allo stallo pronosticato da Taylor, ora la Society of Motor Manufacturers & Traders ed Alex Smith di Volkswagen UK hanno chiesto un taglio dell'aliquota IVA sulle ricariche pubbliche.