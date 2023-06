In Uk sicuri: 'Proprietari auto elettriche devono pagare più tasse, ecco perché'

Il gruppo di esperti del Regno Unito del Center for Policy Studies ha proposto l'introduzione di una nuova tassa nei confronti dei possessori delle auto elettriche, nel dettaglio, un'aliquota fiscale per chi utilizza gli EV.

Negli ultimi tempi sono aumentati i detrattori verso le full electric, e ad esempio in Texas è stata proposta una tassa sulle auto elettriche per chi guida in autostrada. Qualcosa di simile è accaduto in Vermont, dove si è proposta una tassa sulle auto elettriche in base ai km percorsi.

Al momento nulla di ciò è stato attuato in Europa, e probabilmente mai avverrà, ma oltre Manica ci stanno provando, visto che gli EV dalle parti del Re Carlo III sono esenti dalla tassa di immatricolazione.

E' noto e risaputo che sono diversi i vantaggi per chi possiede un'elettrica anche in Italia, come ad esempio l'esenzione dal bollo per i primi anni, il risparmio sul carburante, e via discorrendo. Tutte agevolazioni che evidentemente non stanno bene a qualcuno.

Secondo gli esperti del Center for Policy Studies, le auto elettriche danneggiano maggiormente l'asfalto a causa del loro peso, di conseguenza dovrebbero essere sottoposte al pagamento di una tassa extra per ogni chilometro percorso, e secondo gli stessi, più a lungo si ritarda l'introduzione di questa tassa e più sarà politicamente difficile attuarla visto che è presumibile che con l'avvicinarsi al 2035, aumenterà a dismisura il numero di elettriche circolanti.

Si tratta di una proposta che ha creato un gran dibattito sui social, generando polemiche, ma secondo il CPS i proventi di questa tassa potrebbero essere reinvestiti per migliorare la rete stradale.

In ogni caso, il minor introito fiscale derivante dalla vendita di auto elettriche, sia per quanto riguarda ad esempio il bollo in Italia, ma anche i ricavi sui carburanti, dovrà essere in qualche modo compensato nei prossimi anni dai governi europei.

In Norvegia, dove un veicolo su due è di fatto elettrico, hanno deciso da tempo di eliminare le agevolazioni fiscali: non è da escludere che lo stesso possa accadere anche in altre nazioni, Italia compresa, quando gli EV saranno mainstream.