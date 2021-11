In UK si passa alle ambulanze a idrogeno dopo le Harley-Davidson elettriche della polizia

Glasgow, in Scozia, sta ospitando quest'anno i lavori della Cop26, conferenza internazionale che vede riuniti i maggiori Paesi del mondo al fine di risolvere i problemi ambientali che stanno mettendo a dura prova il nostro futuro. Per dare il buon esempio il Regno Unito ha di fatto presentato una nuova flotta di ambulanze a idrogeno.

La Scozia sta facendo davvero di tutto per dare il buon esempio e far vedere al resto del mondo come oltre alle parole della Cop26 ci siano anche dei fatti. Appena qualche giorno fa vi abbiamo mostrato come la polizia locale abbia acquistato un'intera flotta di Harley-Davidson LiveWire elettriche per combattere il crimine e mantenere l'ordine pubblico in maniera green, a zero emissioni. Ora un altro grande esempio arriva sul fronte sanitario: è stata infatti presentata una nuova flotta di ambulanze elettriche alimentate a idrogeno, in forze al National Health Service (NHS), il servizio sanitario nazionale.

In questo modo il NHS vuole ridurre l'impatto ambientale dei suoi veicoli, un primo passo di un progetto più grande: fra il 2028 e il 2032 il servizio sanitario nazionale del Regno Unito vuole infatti ridurre le sue emissioni dell'80%, toccando poi la neutralità assoluta nel 2040. A oggi, se guardiamo a tutti i veicoli e alle strutture del NHS, l'impatto è del 5,4% sulle emissioni totali del Paese; nello specifico il solo trasporto su gomma equivale al 3,5% dell'intero traffico nazionale, sempre in termini di emissioni ovviamente.

Passando alle ambulanze elettriche si stima una riduzione di circa 87.000 tonnellate di CO2 ogni anno, l'equivalente di 730.000 viaggi in auto dalla Cornovaglia a Glasgow. Come detto poco sopra, si tratta di ambulanze a idrogeno, un'alimentazione che il NHS ha preferito alle batterie per permettere rifornimenti più veloci e garantire un servizio continuativo. Con un pieno di idrogeno questi mezzi percorrono circa 480 km, un range che dovrebbe bastare a coprire la maggior parte delle situazioni. Al momento il NHS ha già ordinato 1.200 ambulanze a idrogeno e altre ne arriveranno prossimamente.

Ricordiamo che l'idrogeno è tra le alimentazioni accettate dal piano europeo post-2035: dal 2035 in UE si dirà addio ai motori benzina e diesel e non solo, anche tutte le auto ibride verranno pensionate. Potranno essere vendute soltanto auto elettriche alimentate a batteria e a idrogeno, vedremo se questo spingerà le aziende a investire su questa seconda alimentazione. (Foto: VCS)