In UK operatori chiedono taglio IVA su ricariche pubbliche: i costi sono troppo alti

Mentre in Italia facciamo i conti con prezzi dell'energia sempre più alti, con Enel X che ha addirittura annunciato un rincaro delle tariffe al consumo presso le sue colonnine (Enel X alza le tariffe al consumo), in UK c'è chi chiede il taglio dell'IVA sulle ricariche pubbliche.

La lettera inviata al Governo centrale arriva da 23 compagnie che erogano energia elettrica per EV su colonnine pubbliche e domestiche e chiede che l'IVA sia ridotta dal 20% al 5%. Anche nel Regno Unito i prezzi dell'energia sono alle stelle, i distributori infatti hanno dovuto alzare le tariffe agli utenti per far rientrare i conti, come conseguenza però è arrivata anche la richiesta di tagliare l'IVA, magari grazie all'extra gettito dei prezzi più alti - più o meno com'è accaduto in Italia con le accise sui carburanti tradizionali.

In UK diverse compagnie hanno dovuto portare il prezzo dei singoli kWh a 1 sterlina, ovvero 1,12 euro, un prezzo effettivamente altissimo che potrebbe minare seriamente l'espansione delle nuove auto elettriche. Ian Johnston, CEO di Osprey Charging e firmatario della lettera, ha scritto: "Gli elevati costi delle ricariche stanno minando gravemente la diffusione delle nuove auto elettriche. Un modo rapido e chiaro per rispondere a questa emergenza è tagliare immediatamente l'IVA sull'energia distribuita sulla rete. In questo modo potremmo abbassare di nuovo i prezzi e il Governo confermerebbe il suo impegno per la decarbonizzazione dei trasporti".

Il Governo del Regno Unito ha già attivato qualche misura, ad esempio dall'1 ottobre 2022 al 1 marzo 2023 ci saranno sconti per l'energia utilizzata da aziende e negozi, chi ricarica la propria EV a casa però non è coinvolto. Simon Williams di RAC EV ha commentato: "Gli operatori non hanno potuto fare altro che alzare i prezzi in questi mesi passati e le cose potrebbero peggiorare nei prossimi mesi. Tagliare l'IVA dal 20 al 5% per la ricarica domestica sarebbe la cosa migliore da fare in questo momento di difficoltà." Ora si attende una risposta...