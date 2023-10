In UK lanciano l'allarme: 'Auto elettriche rischiano di diventare non assicurabili'

Una delle sfide più grandi per quanto riguarda le auto elettriche è senza dubbio quella delle assicurazioni. Con la diffusione sempre maggiore degli EV sono diverse le segnalazioni di compagnie che non sanno bene come comportarsi o che hanno praticato prezzi folli.

Il caso più eloquente è senza dubbio quello che riguarda il Regno Unito, dove le assicurazioni delle auto elettriche stanno diventando carissime, e a volte si rifiutano persino di "coprire" il veicolo.

E' su questo secondo punto che si è soffermato in particolare Jonathan Hewett, amministratore delegato di Thatcham Research, centro di ricerca delle assicurazioni automobilistiche, secondo cui gli EV rischiano di diventare non assicurabili.

Tutta colpa del fatto che le compagnie fanno molta fatica a quantificare con precisione il prezzo delle riparazioni delle vetture green, e ciò lo si deve principalmente al fatto che il mercato delle vetture a zero emissioni è ancora relativamente nuovo.

“Non abbiamo modo di capire se la batteria sia stata compromessa o danneggiata”, spiega Hewett che poi aggiunge: “Potrebbe verificarsi un incendio catastrofico se le celle della batteria fossero state danneggiate durante una collisione".

Quindi fa un paragone: “È come un medico che cerca di capire cosa c'è che non va in un paziente senza appunti o radiografie”. Al momento le assicurazioni delle auto elettriche, secondo Confused.com, sono aumentate del 72 per cento rispetto al +29 per cento dei modelli a benzina e diesel, ma secondo Hewett il mercato è destinato a livellarsi.

Ma quando avverrà il match? Quando si avranno gli strumenti necessari per comprendere meglio i rischi delle auto elettriche. "La batteria è una componente estremamente costosa di un veicolo elettrico”, ha proseguito l'esperto, ed in effetti non tutti sono a conoscenza dei prezzi esorbitanti delle stesse.

Basti pensare che la batteria di un RAM costa più di una Citroen e-C3, di conseguenza è chiaro come i listini siano alquanto folli. “Finché non troveremo un modo efficiente per gestire la situazione – ha concluso Hewett – avremo dei premi elevati per i veicoli elettrici, cosa che nessuno vuole".