In UK è guerra alle biciclette elettriche: 'Sono come bombe inesplose'

Solo nel 2023, undici individui hanno perso la vita a causa di incendi innescati dalle biciclette elettriche nel Regno Unito, sollevando un pressante appello affinché la politica inglese prenda provvedimenti immediati riguardo alla commercializzazione di tali prodotti pericolosi considerati ormai troppo pericolosi.

Le fiamme scaturite dalle biciclette elettriche possono rivelarsi estremamente letali, poiché possono divampare rapidamente. Comunemente, riporta il The Guardian, la pratica più comune è quella di lasciare le biciclette in carica durante la notte nei corridoi delle case. In caso di incendio, tale pratica, potrebbe ostruire l'unico via di fuga disponibile.

Gli attivisti equiparano questi veicoli elettrici come "veri e propri ordigni inesplosi". Yvonne Fovargue, parlamentare laburista e presidente del gruppo parlamentare interpartitico sulla sicurezza elettrica online e domestica, ha dichiarato che "queste biciclette elettriche possono raggiungere temperature estremamente elevate in pochi istanti. Rappresentano un grave pericolo, quasi come avere una bomba pronta ad esplodere in casa propria".

Sono quindi avanzate richieste da parte di parlamentari e gruppi per la sicurezza, affinché venga implementata una certificazione di terze parti per garantire che le biciclette elettriche, gli scooter elettrici e le relative batterie siano approvati da un organismo indipendente prima di essere immessi sul mercato. Tale pratica è già adottata per altri prodotti ad alto rischio, come i fuochi d'artificio.

Gli esperti di sicurezza antincendio sottolineano l'importanza di acquistare questi prodotti da rivenditori affidabili, avvertendo che le biciclette elettriche equipaggiate con kit di conversione o con batterie acquistate online potrebbero rappresentare un rischio maggiore.

I vigili del fuoco di Londra hanno segnalato che le biciclette elettriche e gli scooter rappresentano ora la categoria di prodotti con il più rapido aumento di rischio di incendio nella capitale britannica. Nel 2023 sono stati registrati 149 incendi di biciclette elettriche, con tre decessi, rispetto agli 87 incendi registrati nel 2022, senza alcun decesso. Un'analisi di 73 incendi di biciclette elettriche avvenuti nella capitale nei primi sei mesi dell'anno scorso ha rivelato che circa il 40% coinvolgeva biciclette elettriche convertite.

E, infatti, sono proprio le biciclette convertite (in particolare quelle con metodi "fai da te", ad aver creato un vero e proprio calvario nella citta di New York. La città sta attuando misure contro queste biciclette, che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica, specialmente a causa delle batterie non regolamentate. Il divieto (entrato in vigore lo scorso autunno) riguarda anche la manipolazione e la vendita di batterie non certificate.

Proprio per questo motivo, nel 2023, a New York sarebbero rimaste uccise ben 17 persone a causa delle incendi di E-bike in un numero complessivo di ben 288 incendi complessivi.