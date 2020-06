In UK ogni colonnina deve caricare 55 auto elettriche: cosa succederà in Italia?

Probabilmente non c'era bisogno di uno studio vero e proprio per capirlo ma con la crescita delle auto elettriche servono più colonnine... A dirlo è uno studio inglese condotto da Andersen analizzando i dati Zap-Map, secondo cui ogni colonnina in UK deve servire 55 auto elettriche circolanti.

Dati sicuramente "preoccupanti" che peggiorano per gli abitanti del South West, che hanno 1.448 auto BEV/plug-in per ogni punto di ricarica nella regione. L'area messa meglio al di fuori di Londra è quella del North West, con 70 veicoli per ogni punto di ricarica. La città di Londra se la cava abbastanza bene, con appena 10 auto elettriche per ogni colonnina disponibile nella metropoli.

Con dati simili, come ha fatto il sistema a non esplodere già adesso, senza neppure aspettare il vero e proprio boom del settore? Beh è semplice da spiegare, l'80% dei proprietari inglesi di auto elettriche e Plug-In ha una wallbox per la ricarica casalinga, ed entro il 2021 ne saranno installate altre 7.200 grazie agli incentivi messi in campo dal governo - 10 milioni di sterline. Forse non lo sapete ma anche da noi, grazie all'Ecobonus, ci sono incentivi sull'installazione di nuove wallbox.

Ovviamente Andersen, che ha diffuso i risultati, ha un interesse diretto in merito alla questione, visto che vende wallbox casalinghe a partire da 995 sterline. Che sia questa la soluzione anche nel nostro Paese? Speriamo, anche se in UK buona parte degli utenti ha accesso a un vialetto o a un giardino, in Italia siamo più affezionati a condomini e box, dove non sempre è possibile installare wallbox da 7kW e oltre... sarà interessante vedere se riusciremo a costruire un numero di colonnine adeguate al nostro fabbisogno. Nel frattempo se volete saperne di più sull'espressione Plug-In vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alle tecnologie ibride disponibili sul mercato.