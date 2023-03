In UK è boom di auto usate elettriche: +260% a causa dell'energia troppo cara

Su queste pagine siamo sempre stati grandi supporter dell'elettrico, noi stessi guidiamo automobili a batteria 300 giorni all'anno, dobbiamo però riconoscere che i recenti rincari energetici hanno peggiorato non poco l'esperienza. In UK si è già al di là della delusione: un sacco di utenti stanno tornando alle auto tradizionali.

Già di partenza l'esperienza elettrica necessita di parecchie accortezze, fra colonnine mancanti, abbonamenti da sottoscrivere e quant'altro... ora l'aumento dei prezzi dell'energia mette il carico e nel Regno Unito il mercato dell'usato è ormai pieno di auto elettriche. Nel mese di febbraio 2023 (ultimi dati disponibili) c'è stato un aumento delle auto elettriche usate del 260% rispetto a un anno prima, e quando c'è tantissima offerta è normale vedere i prezzi scendere...

Anche le auto tradizionali hanno fatto registrare una piccola crescita rispetto al 2022, parliamo però di un più usuale +20%. Nonostante moltissimi utenti stiano scegliendo di vendere la propria vettura elettrica, la domanda resta in ogni caso alta. Secondo gli analisti di Zeus Capital UK, le auto elettriche sono comunque state le più richieste a febbraio 2023, nonostante questo in media occorrono 45 giorni per vendere un EV.

Perché tutto questo? Secondo Robert Forrester di Zeus Capital UK "i prezzi altissimi dell'energia elettrica stanno causando non pochi problemi agli utenti, che nel frattempo hanno visto i prezzi alla pompa di benzina e gasolio scendere". "Si è dunque perso il vantaggio degli EV rispetto alle vetture classiche", ha continuato Forrester, "che richiedono anche un prezzo più alto per essere acquistate". Sempre secondo Zeus Capital UK, anche la riduzione dei prezzi di Tesla avvenuta a gennaio 2023 ha impattato sul mercato dell'usato elettrico (in Italia nel frattempo la Tesla Model 3 è compatibile con gli incentivi), con prezzi in picchiata vista la possibilità di prendere le auto di Elon Musk nuove a un prezzo super accessibile (in UK lo "sconto" è stato di 8.000 sterline).