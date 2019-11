In UK quasi 1 automobilista su 4 preferisce l'auto elettrica: giù benzina e diesel

Nel Regno Unito sta pian piano esplodendo la moda dell’auto elettrica (diciamo così, anche se poi moda non è). Rispetto a un anno prima, è in crescita il numero di utenti che desidera una vettura BEV alimentata a corrente elettrica.

A dirlo è un nuovo studio di DrivingElectric.com che ha intervistato 7.200 automobilisti inglesi, scoprendo come il 22% di loro, dunque quasi 1 su 4, preferirebbe ormai l’elettricità come fonte d’alimentazione primaria per la propria auto. Una cifra che rappresenta più del doppio delle preferenze rispetto a un medesimo studio portato avanti nel 2017, pubblicato su Auto Express ed effettuato sempre da DrivingElectric intervistando 13.000 persone.

Tornando proprio al 2017, solo il 10% avrebbe preferito l’auto elettrica rispetto ad altre soluzioni, mentre il 26% avrebbe scelto di gran lunga il gasolio. Nel 2018 le cose sono risultate totalmente inverse, con l’elettricità più desiderata del diesel, fermo infatti al 19%. Stentano a decollare invece le ibride, che ancora non convincono l’utenza: nel 2017 solo il 14% le avrebbe preferite ad altre soluzioni, nel 2018 siamo al 16%, una crescita quasi irrilevante.

Certo il carburante principe rimane ancora la benzina, salda al 37%, nel 2017 però era al 43%, dunque la porzione sta effettivamente calando e a fine 2019 potrebbe essere ancora inferiore. DrivingElectric ha comunque confermato, alla fine dei giochi, come il momento per le BEV sia assolutamente positivo e che molto presto le auto elettriche a batteria supereranno il gasolio nelle vendite.