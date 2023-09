Uh hard disk pieno ha bloccato tutte le fabbriche Toyota in Giappone: la storia

Solitamente le grandi fabbriche automotive lavorano di continuo, non ammettono pause, funzionano sia di giorno che di notte e anche una minima interruzione può causare milioni di dollari di danni. Beh sentite cos’è stato capace di fare un hard disk saturo di dati...

Un disco rigido pieno, senza più spazio a disposizione, avrebbe causato lo stop di tutte le fabbriche Toyota in Giappone, ben 14 impianti, lo scorso 29 agosto. È ciò che ha scoperto il The Guardian, secondo cui un computer fondamentale alla produzione (responsabile degli ordini degli elementi necessari all’assemblaggio delle auto Toyota) ha improvvisamente smesso di funzionare. Per tradizione, Toyota ordina e fa arrivare agli impianti solo i pezzi necessari alle linee produttive, non sposta parti che potrebbero essere in eccesso e occupare inutili spazi logistici. Un capolavoro di efficienza che però può generare parecchi problemi nel caso in cui i sistemi che gestiscono gli ordini si blocchino...

In merito allo stop alla produzione Toyota ha dichiarato che, durante la normale manutenzione avvenuta il giorno precedente all’incidente, “i dati accumulati nel database sono stati eliminati e riorganizzati, a causa di un errore però non c’è stato più spazio di scrittura su disco”. Prima che parta la vostra indignazione: sì, Toyota aveva anche dei backup, peccato però che fossero sullo stesso sistema che si è bloccato.



Ecco perché 14 impianti del più grande produttore di auto al mondo si sono fermati lo scorso 29 agosto; successivamente le operazioni sono state spostate su un server con parecchio spazio a disposizione, cosa che ha permesso il ritorno alla normalità nelle fabbriche. Gli impianti giapponesi di Toyota sono responsabili di un terzo della produzione mondiale della casa, si parla di circa 13.500 unità al giorno; significa che, stando ai dati attuali di vendita, per lo stop di un intero giorno Toyota avrebbe perso oltre 350 milioni di dollari, più di 330 milioni di euro.