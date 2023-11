Questa è ufficialmente l'ultima Audi TT prodotta: è la fine di un'era

L'Audi TT ci lascerà, ormai non è più un segreto. L'annuncio dell'addio è stato fatto da Audi su Instagram senza alcun comunicato stampa. La fine del TT è accompagnata da una foto che ritrae un concept del 1995, una roadster di prima generazione e l'ultima versione uscita all'interno di una fabbrica.

Presentata in anteprima al Motor Show di Francoforte nel 1995, il primo modello di Audi TT venne lanciato come coupé nel 1998 e come roadster nel 1999. Dopo quasi 26 anni e tre generazioni, l'ultima Tourist Trophy è uscita di produzione presso lo stabilimento Audi in Ungheria.

Dal 1998 al 2023, sono stati assemblati 662.762 Audi TT. L'ultimo esemplare è una coupé TTS con motore turbo da 2,0 litri e trazione integrale Quattro, condivisa con la S3. In un'era dominata da crossover e SUV, la sopravvivenza del TT per un quarto di secolo è sorprendente.

Audi ha suggerito un possibile ritorno della TT come auto elettrica, ma nulla è deciso. Si spera che mantenga le varianti coupé e roadster, anche se in passato sono stati proposti concept con diverse carrozzerie, come una berlina e un crossover.

Vi avevamo lasciato anche un articolo riguardo questa edizione speciale di Audi TT roadster in colorazione verde. Sarà l'ultima "limited edition", sarà venduta in soli 50 esemplari e si chiamerà (per l'appunto) "Final Edition"..