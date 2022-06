Ufficiali i robotaxi di Cruise a San Francisco: arrivano 30 taxi senza conducente

In Europa lo sviluppo della Guida Autonoma esiste ma procede parecchio a rilento rispetto agli Stati Uniti. Nel vecchio continente stanno per iniziare le sperimentazioni del Livello 3 (Guida Autonoma di Livello 3 in Italia dal luglio 2022), negli USA invece compagnie come Cruise sono già autorizzate a fornire servizi taxi senza conducente.

Per i cittadini e i turisti di San Francisco il sogno della Guida Autonoma Completa sta per avverarsi sul serio. Cruise, la società di robotaxi del gruppo GM, ha ottenuto tutti i permessi per operare senza conducente dalla California Public Utilities Commission (CPUC) nella città di San Francisco. Questo fa di Cruise la prima società autorizzata a operare con robotaxi in una grande città americana.

Da qualche anno c'è Waymo di Google, certo, che offre un servizio simile, nella periferia di Chandler però, in Arizona, motivo per cui Cruise ha il primato in una grandissima città. Non conosciamo ancora una data di debutto del servizio, di certo Cruise inizierà con una flotta di 30 Chevrolet Bolt 100% elettriche dotate di tutti i sensori necessari a rendere autonomia la guida.

Obiettivo dell'azienda è offrire ai propri clienti "viaggi magici e in totale sicurezza". Stiamo dunque per avere un assaggio di futuro, con tutte le più grandi città del mondo che presto o tardi avranno robotaxi in ogni angolo; un nuovo mestiere - quello del tassista - è destinato a scomparire...

Mentre in Europa parte la sperimentazione per il livello 3, Nissan e Renault vogliono i mezzi Waymo nel vecchio continente.