Ufficiali le nuove Fiat Panda Hybrid e Fiat 500 Hybrid con motore Firefly 3 cilindri

Ancor più che delle auto elettriche, il 2020 potrebbe essere l'anno delle vetture ibride, come dimostrano i modelli appena usciti o prossimi all'arrivo sul mercato. Fra questi si aggiungono ora anche le nuove Fiat 500 Hybrid e Fiato Panda Hybrid.

Il Gruppo FCA ha ufficializzato l'uscita con un comunicato stampa ufficiale, scopriamo dunque tutti i dettagli relativi a queste due nuove, e interessanti, vetture. Entrambe montano il nuovo motore 3 cilindri 1.0 della famiglia Firefly, abbinato al sistema elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt che eroga 70 CV e 51 kW, con 92 Nm di coppia.

Questo sistema è montato direttamente sul motore e permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, per immagazzinarla in una batteria da 11 Ah. Questa può riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e assisterlo in fase di accelerazione. Per FCA si tratta delle prime city car equipaggiate con la nuova tecnologia Mild Hybrid a benzina, segnano dunque il primo passo di un nuovo percorso di elettrificazione a marchio Fiat.

Una tecnologia che riesce ad abbattere le emissioni di CO2 senza rinunce in termini di prestazioni, Fiat parla di un 20% di emissioni in meno di media, fino al 30% per la Panda Cross. Il sistema Mild Hybrid è poi associato a un'evoluzione della trasmissione manuale a 6 marce C514 (cambio trasversale, trazione anteriore), che punta a migliorare la manovrabilità e l'efficienza. Per i prezzi in dettaglio dovremo aspettare ma si parla di un ticket di partenza da 10.900 euro.